شاب بالأقصر يذبح قطة في بث مباشر يثير غضبًا واسعًا ومطالبات بمحاسبته

الأقصر- محمد محروس:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادمًا يظهر شابًا من مركز إسنا بمحافظة الأقصر وهو يذبح قطة في بث مباشر عبر فيسبوك.

وأثار الفيديو موجة غضب واسعة بين المستخدمين، الذين طالبوا بسرعة القبض على الشاب وتقديمه للمحاكمة.

ويظهر المقطع الشاب وهو يقترب من القطة ثم يقوم بذبحها باستخدام أداة حادة، في مشهد صادم أثار استياء الكثيرين.

وتفاعل المئات مع الفيديو مطالبين بتدخل الجهات المختصة لمحاسبة الشاب، ومؤكدين أن ما فعله يعكس قسوة وانعدامًا للرحمة.