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كامل أبو علي يتقدم باستقالته من رئاسة النادي المصري

06:24 م الإثنين 19 مايو 2025

كامل أبوعلي

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

تقدَّم كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، باستقالته من رئاسة النادي، اليوم الاثنين، وذلك لظروفه الصحية التي تمنعه من استكمال مهمته في رئاسة النادي، وفق ما أكَّد عليه في بيان استقالته التي تقدَّم بها إلى اللواء أركان حرب محب حبشي خليل، محافظ بورسعيد.

وأعلنت محافظة بورسعيد، في بيان لها، أن محافظ بورسعيد أعرب عن تقديره البالغ لكامل أبو علي، بالنظر إلى مسيرته وعطائه الكبير في إدارته للمنظومة الرياضية في النادي المصري، والذي يُعد واحدًا من أهم الأندية الجماهيرية المصرية.

وأكدت محافظة بورسعيد أنه طبقًا للقواعد القانونية، يتم استمرار المجلس حتى أقرب جمعية عمومية لانتخاب رئيس لمجلس الإدارة، ومن المقرر أن يتم عقد اجتماع بشكل عاجل مع مجلس إدارة النادي المصري والمحافظ، وكذلك الجهة الإدارية المختصة بالمحافظة، وذلك في ضوء الحرص على استقرار النادي واستكمال مسيرته ودعمه.

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