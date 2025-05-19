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إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة في حادث على الطريق الزراعي بالقليوبية

04:20 م الإثنين 19 مايو 2025

إسعاف أرشيفية

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهد طريق "القاهرة – إسكندرية" الزراعى، في الاتجاه المؤدي إلى مدينة بنها، حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوكتوك، مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة.

تلقى مركز الشرطة بلاغًا بالحادث، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ لمعاينة الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتبين إصابة: "هيثم س" 50 عامًا، سائق التوك توك، "منى ع" 40 عامًا، ومقيمة بعزبة شرف الدين – طنان (زوجة السائق)،"السيد ع" 5 سنوات، نجل المصابين، ويقيم بنفس العنوان.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى قها التخصصي بالقليوبية، لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية، فيما تم رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير حركة المرور

وتباشر الجهات المعنية التحقيق للوقوف على أسباب الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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القليوبية الطريق الزراعي بنها
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