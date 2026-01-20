الجمارك تكشف أسباب إنهاء "إعفاء الهواتف".. وتحدد الرسوم

كتبت -داليا الظنيني:

أعلن أحمد أموي، مدير مصلحة الجمارك، توقف العمل بالإعفاء الاستثنائي الممنوح للمصريين القادمين من الخارج بشأن اصطحاب الهواتف المحمولة، على أن تنتهي المهلة رسمياً في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر غدٍ الأربعاء.

وأوضح "أموي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الساعة 6" عبر فضائية "الحياة"، أن هذا الاستثناء كان قد بدأ العمل به في يناير 2025، موضحا أن التراجع عن هذا الإعفاء جاء مدفوعاً بفرة الإنتاج المحلي، حيث نجحت المصانع المقامة على أرض مصر في الوصول بطاقتها الإنتاجية إلى 20 مليون جهاز سنوياً بمختلف الفئات.

وأضاف أن السوق المصري حقق اكتفاءً ذاتياً من أغلب الماركات العالمية المصنعة محلياً، بل وبدأت بعض هذه المصانع في تصدير فائض إنتاجها إلى الأسواق الخارجية.

وفيما يخص القواعد المنظمة للزوار، أشار مدير مصلحة الجمارك إلى أن السائحين الوافدين إلى مصر يتمتعون بإعفاء كامل من أي رسوم لمدة 90 يوماً، حيث يمكنهم استخدام هواتفهم وشبكاتهم الخاصة بحرية تامة خلال هذه الفترة.

وذكر أن من يقضي إجازة صيفية لا يتجاوز مدتها 3 أشهر غير مطالب باتخاذ أي إجراءات جمركية، وفي حال رغبته في تمديد الفترة، يمكنه التواصل مع خدمة عملاء شركات الاتصالات لمد صلاحية الجهاز لـ 90 يوماً إضافية.

أما عن التكاليف المقررة في حال خضوع الجهاز للجمارك، أكد "أموي" أن النسبة ثابتة وموحدة، وهي 38.5%، وتختلف القيمة النهائية للرسوم من جهاز لآخر بناءً على السعر الأصلي للهاتف وتقييمه الفني، وليس بناءً على تغيير في النسبة المئوية.