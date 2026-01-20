إعلان

سوريا.. الحكومة تمهل "قسد" 4 أيام للاندماج وواشنطن تعلن إنهاء دعمها

كتب : مصراوي

07:37 م 20/01/2026

قوات سوريا الديمقراطية

كتب- محمود الطوخي
أمهلت الحكومة السورية، الثلاثاء، قوات سوريا الديمقراطية "قسد" 4 أيام للموافقة على دمج آخر معاقلها في الدولة المركزية، في خطوة حظيت بدعم أمريكي صريح عبر المبعوث توم باراك الذي وصف الاندماج بـ"أعظم فرصة" متاحة حاليا، معلنا نهاية المصلحة الأمريكية في البقاء.
وأوضح باراك أن الغرض الأصلي لـ"قسد" كقوة موازنة لداعش "انتهى إلى حد كبير"، وأن واشنطن ليس لديها مصلحة طويلة الأمد في الاحتفاظ بوجودها في سوريا.
وأعلنت "قسد" التي خسرت مساحات شاسعة مؤخرا قبولها وقف إطلاق النار، بينما خيرتها دمشق بين خطة لدمج محافظة الحسكة أو المخاطرة بدخول قوات الدولة إلى مدينتين تسيطر عليهما.
وتضمن العرض الحكومي طلب مرشح من "قسد" لتولي منصب "مساعد وزير الدفاع" في دمشق.
ويعد هذا التراجع السريع لـ"قسد" أكبر تحول في السيطرة الإقليمية منذ الإطاحة ببشار الأسد عام 2024، وسط مخاوف بشأن أمن سجون "داعش".

