بمخبز ومستشفى ميداني.. الأقصر تناور للكوارث بـ "صقر 162" (صور)

تفقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، واللواء أ.ح هشام حسني حسن، قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، معسكر الإيواء العاجل المقام بالمدينة الشبابية الدولية بمدينة الطود، وذلك ضمن فعاليات التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث "صقر 162"، المقرر إجراؤه خلال الفترة من 20 إلى 22 يناير 2026.

يهدف التدريب إلى تأهيل الأجهزة التنفيذية على التنسيق المشترك، وإنشاء معسكرات إيواء عاجلة تضمن حسن إدارة المحافظة لأي طوارئ محتملة.

تجهيزات شاملة

شملت الجولة تفقد المعسكر المجهز بكافة مستلزمات الإغاثة والإعاشة، والمقام على مساحة 8795 مترًا مربعًا لتوفير سبل المعيشة الكريمة للأسر المتضررة من الكوارث الافتراضية.

ويضم المعسكر 62 خيمة مجهزة بالكامل، تتنوع بين خيام للمبيت والقيادة، وأخرى إدارية وللتسجيل والحصر والمتطوعين، إضافة إلى خيمة مخصصة للشرطة والأمن، وساحة واسعة لانتظار السيارات.

خدمات طبية

تضمنت التجهيزات خيام القطاع الصحي التي تحتوي على مستشفيات ميدانية تشمل عيادات لكشف الرجال والنساء وخيمة فحص، وصيدلية لصرف الأدوية، وحمامات مخصصة للرجال وأخرى للسيدات، بالإضافة إلى مرافق صحية مجهزة خصيصًا لكبار السن وذوي الإعاقة.

كما شملت الجولة تفقد الخدمات الدينية التي تمثلت في خيمة للمسجد وأخرى للكنيسة، إلى جانب الخدمات الاجتماعية التي تضم خيامًا للحلاق والترزي ومعرضًا للأسر المنتجة.

حياة طبيعية

ولم يغفل المعسكر الجانب التعليمي والترفيهي، حيث يضم فصولًا تعليمية لمراحل رياض الأطفال والتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، بجانب أنشطة ثقافية تشمل مسرح عرائس وورش قصور الثقافة وناديًا ثقافيًا ومنطقة ألعاب للأطفال.

ولضمان الإعاشة الكاملة، يضم الموقع مطبخًا متكاملًا لإعداد الوجبات، وصالة طعام مجهزة، ومخبزًا، ومخزنًا للسلع التموينية، وعيادة للحيوانات.

تم تنفيذ المعسكر بالتنسيق الكامل مع مديريات التضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والتموين، والصحة، والجمعيات الأهلية والهلال الأحمر المصري.

اختبار حقيقي

استمع المحافظ وقائد قوات الدفاع الشعبي لشرح مفصل حول جاهزية القطاعات للتعامل السريع مع الطوارئ.

وأكد محافظ الأقصر أن هذا التدريب يمثل اختبارًا حقيقيًا لتعزيز منظومة إدارة الأزمات والعمل بروح الفريق الواحد، مشيدًا بجهود الأجهزة التنفيذية.

ومن جانبه، أشاد قائد قوات الدفاع الشعبي بمستوى التنظيم، مؤكدًا حرص القوات المسلحة على نقل الخبرات الميدانية للأجهزة المدنية لتعزيز قدرتها على إدارة الأزمات باحترافية، كجزء أصيل من استراتيجية الدولة لرفع الجاهزية.

حضور موسع

حضر فعاليات التفقد كل من الدكتور هشام أبوزيد نائب محافظ الأقصر، واللواء عبد الله عاشور سكرتير عام المحافظة، واللواء دكتور هشام الشيمي السكرتير المساعد، والدكتور خالد مسعود وكيل أول وزارة الشباب والرياضة، والعميد عمرو مالك المستشار العسكري للمحافظة، وأحمد حسن أبو الحسن رئيس مدينة الطود.

كما شارك محسن الشامي مدير الشبكة الوطنية للطوارئ، والدكتورة عفاف عبد الباسط عضو مجلس إدارة الهلال الأحمر، وعدد من رؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات المعنية.