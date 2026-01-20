إعلان

فيديو وصور لوصول الرئيس السيسي للمشاركة في "قمة دافوس"

كتب : أحمد العش

07:44 م 20/01/2026 تعديل في 07:47 م
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    الرئيس السيسي (2)
  • عرض 6 صورة
    الرئيس السيسي (4)
  • عرض 6 صورة
    الرئيس السيسي (5)
  • عرض 6 صورة
    الرئيس السيسي (3)
  • عرض 6 صورة
    الرئيس السيسي (6)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، مساء اليوم الثلاثاء، فيديو وصور لوصول الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مطار زيورخ الدولي، للمشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في مدينة دافوس السويسرية.

كان في استقبال الرئيس السيسي عند الوصول السفير محمد نجم، سفير جمهورية مصر العربية في برن، والسفير علاء حجازي، المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة في جنيف، والمستشار أمجد رزق، قنصل جمهورية مصر العربية بالاتحاد السويسري.

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي يصل إلى زيورخ للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس

لسد ثغرة "آيفون بماء زمزم".. الجمارك تلغي إعفاء الهاتف الشخصي

زلزال بقوة 3.5 ريختر يضرب نويبع

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس السيسي قمة دافوس السفير محمد الشناوي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

دنيا وإيمي سمير غانم في عزاء شقيق الفنانة شيرين.. صور
زووم

دنيا وإيمي سمير غانم في عزاء شقيق الفنانة شيرين.. صور
من الذهب.. سعر غير متوقع لحقيبة نانسي عجرم في Joy Awards
الموضة

من الذهب.. سعر غير متوقع لحقيبة نانسي عجرم في Joy Awards

أشرف زكي وميرفت أمين.. نجوم الفن يقدمون العزاء في شقيق الفنانة شيرين
زووم

أشرف زكي وميرفت أمين.. نجوم الفن يقدمون العزاء في شقيق الفنانة شيرين
مفيش حد مابيغلطش".. لقاء الخميسي ترد لأول مرة على أزمة طلاق عبدالمنصف
زووم

مفيش حد مابيغلطش".. لقاء الخميسي ترد لأول مرة على أزمة طلاق عبدالمنصف
توفيق عكاشة: انخفاض أسعار النفط أكبر خسائر الخليج حال سقوط طهران (فيديو)
أخبار مصر

توفيق عكاشة: انخفاض أسعار النفط أكبر خسائر الخليج حال سقوط طهران (فيديو)

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الإيجار القديم على "أبواب البريد": غموض حول السكن البديل
إلغاء إعفاء الهاتف المحمول الشخصي.. كل ما تريد معرفته عن جمارك الهواتف
مصراوي TV| توفيق عكاشة يكشف لمجدي الجلاد سيناريوهات ما بعد سقوط إيران على دول الخليج