فيديو وصور لوصول الرئيس السيسي للمشاركة في "قمة دافوس"

نشر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، مساء اليوم الثلاثاء، فيديو وصور لوصول الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مطار زيورخ الدولي، للمشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في مدينة دافوس السويسرية.

كان في استقبال الرئيس السيسي عند الوصول السفير محمد نجم، سفير جمهورية مصر العربية في برن، والسفير علاء حجازي، المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة في جنيف، والمستشار أمجد رزق، قنصل جمهورية مصر العربية بالاتحاد السويسري.

