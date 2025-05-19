رفضت رد قائمة المنقولات.. الإعدام شنقاً لقاتل طليقته في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بإجماع الآراء وبعد ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية بمعاقبة موظف بالمعاش بالإعدام شنقا، بتهمة القتل العمد.

أصدر الحكم المستشار محمد عبد الشافي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد عاطف مشالي، والمستشار نبيل عاطف أبو زينة، والمستشار أحمد حنفي عبد الجواد، سعيد عبد العظيم يعقوب، سكرتير محكمة الجنايات.

تعود وقائع القضية رقم 1374 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد مقتل ربة منزل على سد طليقها.

وتبين من التحقيقات تعدى "ح.ع.أ" بالمعاش على طليقته المدعوة "ع.ال.ع" ربة منزل، وتوجه إلى محل سكنها بمنطقة طوسون حاملًا سلاح أبيض ومادة قابلة للاشتعال "بنزين".

وبحسب أوراق القضية، طرق المتهم باب شقة المجني عليها إلا أنه لم يجدها فانتظرها مدة 10 دقائق، وعقب عودتها سدد لها عدة طعنات حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وعقب ذلك أضرم فيها النيران مستخدما مادة سريعة الاشتعال.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وأوضح أنه ارتكب جريمته بسبب عدم رد المجني عليها للمنقولات وخلافات قضايا بينهما، فقرر الانتقام منها.

تحرر محضر بالواقعة وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.