تطوير طرق طور سيناء وتركيب إنارة LED موفّرة (صور)

جنوب سيناء – رضا السيد:

أجرى علي حماده، رئيس مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، جولة ميدانية لمتابعة تنفيذ مشروعات تطوير الطرق الرئيسية والفرعية، المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للعام الجاري، والهادفة إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وأوضح حماده أنه يجري حاليًا وضع الطبقة الثانية من الأسفلت بعدد من الطرق بحي الزهور، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية لضمان جودة الرصف وسهولة الحركة المرورية، إلى جانب تركيب البردورات بشارع الأوقاف مع مراعاة مناسيب تصريف مياه الأمطار.

كما أشار إلى الانتهاء من صب قواعد أعمدة الإنارة بطريق الأوقاف، تمهيدًا لتركيب وحدات إضاءة LED موفّرة للطاقة، بما يعزز الأمان الليلي ويقلل من استهلاك الكهرباء. ويجري كذلك تطوير شبكة الطرق الداخلية بمساكن الـ102 وحدة، عبر ربط الطريق الخلفي بالمساكن بشبكة الطرق المحيطة، بما يسهل حركة السكان ويعزز الوصول للخدمات الأساسية.

وأكد رئيس المدينة أن جميع الأعمال تنفذ وفقًا للجدول الزمني المحدد وبمعايير جودة وسلامة عالية، لافتًا إلى أن فرق المتابعة ترفع تقارير يومية لضمان الانضباط وتجاوز أية معوقات ميدانية.

وشدد على أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية متكاملة لتطوير البنية التحتية لمدينة طور سيناء، وتحقيق تنمية عمرانية متوازنة تواكب تطلعات السكان وتُحسّن من جودة الحياة، مع استمرار الجولات التفقدية لضمان التنفيذ الفعّال في التوقيتات المقررة.