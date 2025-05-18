جامعة سوهاج تحتفل بتخريج الدفعة 29 من كلية الطب البشري

سوهاج - عمار عبدالواحد:

شهد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، حفل تخريج الدفعة 29 من كلية الطب البشري، والتي تضم 375 طالبًا وطالبة، بحضور عدد من قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس وأهالي الخريجين، منهم الدكتور عبد الناصر ياسين، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع، والدكتور مجدي القاضي، عميد الكلية، إلى جانب نقيب الأطباء، اللواء طارق حافظ، مدير الأمن الجامعي، وعدد من وكلاء الكلية.

وفي كلمته، أكد النعماني أن كلية الطب تُعد أحد الأعمدة الأساسية في الجامعة، وأن خريجيها هم سفراء لخدمة المجتمع والارتقاء بالمنظومة الصحية.

كما أعلن تعيين 269 معيدًا وطبيبًا مقيمًا من الخريجين لتأهيل الكوادر الطبية وتحسين جودة الخدمات في المستشفيات الجامعية.

وأشار إلى الإنجازات الطبية التي حققتها الجامعة، مشيرًا إلى وجود 6 مستشفيات جامعية بين خدماتية وقيد الإنشاء، تهدف إلى تقديم رعاية طبية متميزة لأهالي سوهاج ومحافظات الصعيد.

وأضاف النعماني أن الجامعة تنفذ مشروع المدينة الطبية على مساحة 17 فدانًا داخل الحرم الجامعي الجديد، ويضم مستشفيات تخصصية مثل مستشفى الحروق، ومستشفى الباطنة والجراحة العامة، لتوفير رعاية صحية متكاملة ومتطورة.

وتطرق إلى افتتاح مستشفى الطوارئ في يناير 2023 بتكلفة تجاوزت 1.5 مليار جنيه، مؤكدًا أن المستشفى شكل نقطة انطلاق قوية لتطوير المستشفيات الجامعية.

كما أشار إلى قرب افتتاح مستشفى “شفاء الأطفال” لتعزيز الرعاية الصحية للأطفال، وتطور وحدات العناية المركزة التي ارتفع عدد أسرتها من 80 سريرًا إلى 250 سريرًا، مع خطط لإضافة 100 سرير جديد بين مستشفى الجراحات التخصصية ومستشفى “شفاء الأطفال”.

وختم النعماني بدعوة الخريجين للانضمام إلى المستشفيات الجامعية للقيام بدورهم الإنساني في خدمة المرضى، مشددًا على أهمية الالتزام والأخلاق في المهنة الطبية، ومشيدًا بدعم أولياء الأمور لطلابهم طوال فترة الدراسة.