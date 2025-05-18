جامعة بنها: حريق المستشفى الجامعي محدود ولم يؤثر على الخدمة (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلنت جامعة بنها انتظام العمل بالمستشفى الجامعي دون أى توقف بسبب نشوب حريق محدود بوحدة التكييف الخارجية بجوار بوابة الاستقبال والطوارئ.

وأشارت الجامعة، في بيان، إلى أنه فور ورود البلاغ جرى التعامل مع الحريق دون حدوث أى إصابات.

وأكدت الجامعة أن الحريق لم يؤثر على سير العمل وتقديم الخدمة الطبية للمترددين على قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى الجامعي.

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