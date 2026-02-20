كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهد الطريق الدولي الساحلي بمركز مطوبس في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، حادث انقلاب سيارة يستقلها عدد من العاملين في مجال الاستزراع السمكي، ما أدى إلى مصرع أحدهم، وإصابة 11 آخرين.

كانت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة مطوبس في كفر الشيخ، تلقت بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة يستقلها عمال يقيمون بقرية الروس التابعة لمركز مطوبس، ويعملون في مجال الاستزراع السمكي على الطريق الدولي الساحلي في نطاق مركز مطوبس.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى رشيد المركزي في محافظة البحيرة للتعامل معهم طبيًا بينما جرى إيداع الجثة بمشرحة ذات المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

أسفر الحادث عن مصرع: "محمد.ع.ف"، 45 عامًا، فيما أصيب: "سلامة.م.س.د"، 40 عامًا، و"احمد.ا.ا"، 30 عامًا، و"عبده.ع.ع.ف"، 39 عامًا، و"السعيد.ج.م.ا"، 26 عامًا، و"محمد.ص.م.ف"، 21 عامًا، و"محمد.م.أ.أ":، 19 عامًا، و"حمودة.م.س.ا"، 29 عامًا، و"مصطفى.ج.ع.ف"، 23 عامًا، و"إسلام.ع.ا.ش"، 25 عامًا، و"ع.ن.ع"، 35 عامًا، و"محمد.ع.ع.ا"، 35 عامًا، وجميعهم يقيمون بقرية الروس التابعة لمركز مطوبس.

وتحرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

