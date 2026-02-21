إعلان

البحوث الطبية: الصيام فُرض في الإسلام ليُعلّم الإنسان الضبط الذاتي والصبر

كتب : عمر صبري

03:30 ص 21/02/2026

فوائد الصيام

قاب الدكتور هشام عبد العزيز عربان، معهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية بالمركز القومي للبحوث، إن الصيام فُرض في الإسلام ليُعلّم الإنسان الضبط الذاتي والصبر والتقوى، ويضعه في حالة قُرب من الله، ويُعدّ تدريبًا على التحكم في الذات والشهوات من الناحية الصحية.

وأكد خلال مقالة علمية، أن الصيام لا يعني الجوع فقط، بل هو نمط غذائي دوري له تأثير واسع على جسم الإنسان وطريقة عمله تحفيز عمليّات الجسم الطبيعية: مثل التمثيل الغذائي وتنظيم الهرمونات.

وأوضح أن الصيام يساعد على تقليل الالتهابات المزمنة حيث أن الصيام يُقلّل من بعض بروتينات الالتهاب التي تزيد مع تناول الأكل غير الصحي.

وذكر أن الصيام يساعد على تنشيط عمليات الإصلاح الذاتي في الخلايا (Autophagy) وهي عملية تنظّف الخلايا من الخلل وتُجدّدها.

فوائد الصيام الصبر الضبط الذاتي

