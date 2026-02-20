إعلان

صفوف ممتدة وساحات ممتلئة في صلاة التراويح بساحل طهطا -فيديو وصور

كتب : عمار عبدالواحد

09:16 م 20/02/2026
    امتلاء المسجد بالمصلين
    انتظار المصلين للتراويح
    إقبال المصلين على مسجد الشبان المسلمين بطهطا
    إمام المصلين في التراويح بمسجد الشبان المسلمين بطهطا

سوهاج- عمار عبدالواحد:

شهدت الليلة الثالثة من شهر رمضان المبارك توافد أعداد كبيرة من المصلين على مسجد الشبان المسلمين بساحل طهطا محافظة سوهاج، لأداء صلاة التراويح.

وامتلأ المسجد بالمصلين قبل انطلاق الصلاة بوقت كافي، فيما افترش المصلون الساحة الخارجية للمسجد بعد اكتمال الصفوف بالداخل، في مشهد يعكس حجم الإقبال والحرص على اغتنام نفحات الشهر الفضيل.

وسادت حالة من الهدوء والالتزام بين الحضور، حيث انتظمت الصفوف داخل المسجد وخارجه وسط أجواء روحانية علت فيها أصوات الدعاء والتكبير.

ويُعد مسجد الشبان المسلمين بساحل طهطا من أبرز المساجد التي تشهد كثافة في أعداد المصلين خلال شهر رمضان من كل عام، لما يتمتع به من تنظيم مميز وأجواء إيمانية تجذب أهالي المدينة والقرى المجاورة.

صلاة التراويح سوهاج مسجد الشبان المسلمين طهطا ساحل طهطا

