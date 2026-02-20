الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أصيب 4 أشخاص إثر نشوب حريق هائل بمخبز وحلواني بمنطقة باكوس بحي شرق الإسكندرية، بسبب ماس كهربائي أدى إلى انفجار أسطوانة بوتاجاز.

حريق في محل حلواني بالإسكندرية

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطاراً من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد نشوب حريق في محل أسفل عقار بشارع متفرع من شارع مصطفى كامل بمنطقة باكوس.

وانتقل ضباط الشرطة وقوات الحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص نشوب حريق في محل مخبز وحلواني أسفل عقار بالشارع المشار إليه.

انفجار أسطوانة بوتاجاز

وكشفت المعاينة الأولية حدوث ماس كهربائي بلوحة الكهرباء بالمحل ما تسبب في انفجار أسطوانة بوتاجاز كانت موجودة بالمحل.

أسفر الحريق عن إصابة 4 أشخاص بحروق وجرى نقلهم إلى مستشفى رأس التين، لتلقي العلاج اللازم، فيما تسببت الانفجار في تلفيات بواجهة العقار دون تأثير على حالته الإنشائية.

إخماد حريق في باكوس

وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق ومنعت امتداد النيران إلى باقي طوابق العقار والمحال المجاورة.

جرى تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.