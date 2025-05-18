السيطرة على حريق محدود بمستشفى بنها الجامعي

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق محدود بوحدتي تكييف بجوار بوابة الاستقبال والطوارئ بمستشفى بنها الجامعي، دون خسائر بشرية أو ثمة إصابات، أو تعطيل لسير العمل وتقديم الخدمة الطبية بالمستشفي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من اللواء هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق محدود بوحدتي تكييف بجوار بوابة الاستقبال والطوارئ بمستشفى بنها الجامعي.

وانتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية لمكان الحريق، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء لموقع الحريق، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية، جرى السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

فيما كشف مصدر بمستشفى بنها الجامعي، عدم تسبب الحريق في تعطل تقديم الخدمة الطبية للمرضى بالاستقبال والطوارئ، وانتظام العمل فور الانتهاء من أعمال السيطرة على هذا الحريق المحدود، ويتم العمل حاليا على كشف أسباب نشوب الحريق.