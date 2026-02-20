إعلان

مصرع عامل وإصابة 11 آخرين في حادث على الطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ

كتب : إسلام عمار

10:28 م 20/02/2026

مصرع عامل وإصابة 11 آخرين في حادث

كفر الشيخ - إسلام عمار:

لقى عامل مصرعه، وأصيب 11 آخرون، اليوم الجمعة، جراء حادث انقلاب سيارة يستقلونها على الطريق الدولي الساحلي في نطاق مركز مطوبس بكفر الشيخ.

تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة مطوبس في كفر الشيخ، بوقوع حادث انقلاب سيارة يستقلها عمال يقيمون بقرية الروس التابعة لمركز مطوبس، ويعملون في مجال الاستزراع السمكي على الطريق الدولي الساحلي في نطاق مركز مطوبس.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى رشيد المركزي في محافظة البحيرة، وحصر أسماء جميع الضحايا.

