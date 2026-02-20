افتتحت مديرية أوقاف الإسكندرية، اليوم الجمعة، 3 مساجد بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد، وذلك ضمن جهود الوزارة للارتقاء بالمساجد وخدمة روادها وإعمار بيوت الله تعالى ماديًّا ومعنويًّا.

وشملت الافتتاحات مسجد الإمام البخاري بمنطقة زاوية عبد القادر، ومسجد الإسراء بمنطقة النهضة بقرية فنجري 4 بحي العامرية أول، فضلاً عن مسجد زينب نوار بمنطقة الظاهرية بحي شرق الإسكندرية، بعد تطويرها وتجديدها.

وأشار محمد العش، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إلى أن هذه الافتتاحات تأتي في ضوء خطة الوزارة لإعمار بيوت الله، وتهيئة المساجد على الوجه اللائق؛ بما يوفر بيئة مناسبة للمصلين، مع استمرار أعمال الصيانة والتطوير بمختلف الإدارات الفرعية.

وأضاف أن مديرية أوقاف الإسكندرية تواصل تنفيذ برامجها الدعوية والتوعوية بالتوازي مع أعمال الإحلال والتجديد والصيانة، بما يُعزّز رسالة المسجد الدينية والمجتمعية، ويسهم في خدمة أبناء المحافظة.