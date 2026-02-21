إعلان

اليوم.. نظر محاكمة 312 متهمًا في قضية "خلية النصرة"

كتب : صابر المحلاوي

02:00 ص 21/02/2026

خلية النصرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- صابر المحلاوي:
تستكمل الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، نظر محاكمة 312 متهمًا في القضية رقم 4256 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر أول، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية جبهة النصرة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الثاني والعشرين تولَّوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية والعامة للمواطنين.

كما وجَّهت النيابة إلى المتهمين من الثالث والعشرين حتى المائتين والسبعين تهمة الانضمام إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، فيما أُسند إلى بعضهم تهمة تمويل الإرهاب.

واتُّهم المتهم الحادي عشر بالالتحاق والتدريب لدى جماعة إرهابية في الخارج.

كما وجهت النيابة إلى عدد من المتهمين من رقم 172 حتى 174 وآخرين، تهم قتل ضابط الشرطة "ع.ا.ق" ومجندين آخرين، والشروع في قتل ضباط وأفراد شرطة آخرين، فضلًا عن حيازة أسلحة نارية وذخائر ومواد مفرقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خلية النصرة تمويل الإرهاب محاكمات الإرهاب جنايات أمن الدولة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كشف هوية مُطلق النار .. الداخلية تكشف كواليس فيديو إطلاق النار على "طفل
حوادث وقضايا

كشف هوية مُطلق النار .. الداخلية تكشف كواليس فيديو إطلاق النار على "طفل
"خلي الكل يحس بشو صار فينا".. كيف يتابع غزيون قصتهم في "صحاب الأرض" خلال
أخبار وتقارير

"خلي الكل يحس بشو صار فينا".. كيف يتابع غزيون قصتهم في "صحاب الأرض" خلال
أفضل موعد لممارسة "الجيم " في رمضان والأكلات الصحية
أخبار وتقارير

أفضل موعد لممارسة "الجيم " في رمضان والأكلات الصحية
بعد فوز الزمالك وبيراميدز.. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز
رياضة محلية

بعد فوز الزمالك وبيراميدز.. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز
ترامب يوجه بنشر ملفات متعلقة بالكائنات الفضائية.. ما القصة؟
شئون عربية و دولية

ترامب يوجه بنشر ملفات متعلقة بالكائنات الفضائية.. ما القصة؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

كشف هوية مُطلق النار .. الداخلية تكشف كواليس فيديو إطلاق النار على "طفل باسوس"
هبوط أرضي وتسرب مياه في سد النهضة.. كيف يهدد مصر والسودان؟
بسبب اتهامات أخلاقية.. الشركة المنتجة لمسلسل "فخر الدلتا" تحذف اسم مؤلف العمل
كان بيقرأ قرآن في نهار رمضان.. حبس رجل أعمال ضرب "فرد أمن" بكمبوند شهير