إعلان

محاكمة 5 متهمين في قضية "خلية النزهة".. السبت

كتب : صابر المحلاوي

03:00 ص 21/02/2026

خلية النزهة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- صابر المحلاوي:
تستكمل الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، المنعقدة في مدينة بدر، محاكمة 5 متهمين بالانضمام لتنظيم القاعدة، في القضية رقم 20905 لسنة 2024، والمعروفة إعلاميًا بخلية النزهة.

جاء بأمر الإحالة أنه غضون عام 2013 وحتى 21 فبراير 2020، المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي، وصنع وحاز سلاح ناري.

ووجه للمتهمين من الثاني وحتى الأخير تهم الانضمام لجماعة إرهابية، ووجة للمتهمين من الأول للرابع تهم رصد مديرية أمن المنيا لاستهداف قواتها، المتهمون جميعا ارتكبوا تهم تمويل الإرهاب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خلية النزهة تعطيل مصالح الدولة محاكمات الإرهاب محاكم بدر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد فوز الزمالك وبيراميدز.. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز
رياضة محلية

بعد فوز الزمالك وبيراميدز.. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز
"خلي الكل يحس بشو صار فينا".. كيف يتابع غزيون قصتهم في "صحاب الأرض" خلال
أخبار وتقارير

"خلي الكل يحس بشو صار فينا".. كيف يتابع غزيون قصتهم في "صحاب الأرض" خلال
ترامب يوجه بنشر ملفات متعلقة بالكائنات الفضائية.. ما القصة؟
شئون عربية و دولية

ترامب يوجه بنشر ملفات متعلقة بالكائنات الفضائية.. ما القصة؟
لا صحة لبتر قدمه".. جد طفل "واقعة باسوس" يكشف موعد جراحته العاجلة -صور
أخبار المحافظات

لا صحة لبتر قدمه".. جد طفل "واقعة باسوس" يكشف موعد جراحته العاجلة -صور
انقسام في إعلان رمضان 2026.. سابقتان تاريخيتان صام فيهما المسلمون 28 يومًا
أخبار وتقارير

انقسام في إعلان رمضان 2026.. سابقتان تاريخيتان صام فيهما المسلمون 28 يومًا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

كشف هوية مُطلق النار .. الداخلية تكشف كواليس فيديو إطلاق النار على "طفل باسوس"
هبوط أرضي وتسرب مياه في سد النهضة.. كيف يهدد مصر والسودان؟
بسبب اتهامات أخلاقية.. الشركة المنتجة لمسلسل "فخر الدلتا" تحذف اسم مؤلف العمل
كان بيقرأ قرآن في نهار رمضان.. حبس رجل أعمال ضرب "فرد أمن" بكمبوند شهير