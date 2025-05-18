"الشارع للمواطنين".. محافظ الدقهلية يوجه برفع إشغالات الباعة الجائلين من شوارع المنصورة

الدقهلية - رامي محمود:

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، يرافقه الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، في جولة مفاجئة ميدان الشيخ حسانين وشارع السلخانة بنطاق حي غرب المنصورة، ووجه برفع إشغالات الشارع.

وعبر محافظ الدقهلية، عن استيائه من احتلال الباعة الجائلين للميدان والشارع قائلا: " الشارع ملك الناس مش البياعين"، وشدد على ضرورة الالتزام بأماكنهم والحفاظ على الشارع العام للمواطنين.

وكلف محافظ الدقهلية، محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة بشن حملة مكبرة على الفور يتم خلالها رفع جميع الإشغالات بالميدان وبالشارع ومنع عودتها مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وفي حالة العودة يتم تغليظ العقوبة والغرامة.

وأكد محافظ الدقهلية، أن الشارع العام ملك لجميع المواطنين ولابد من الحفاظ على حركة السير والمرور أمامهم بسهولة ويسر ودون إعاقة، فضلا عن الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين.