الأرصاد تكشف توقعات حالة طقس الخميس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مساء أمس الأربعاء، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس، مؤكدة أن البلاد تشهد أجواءً باردة خلال فترات الليل والصباح الباكر، بينما تميل إلى الدفء خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء.

وأوضحت "الهيئة"، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، مشيرة إلى أن الأمطار تكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس وسيناء.

وأضافت "الأرصاد"، أن فرص سقوط الأمطار قد تمتد بنسبة ضعيفة تقدر بنحو 20% إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع استمرار المتابعة للحالة الجوية أولًا بأول.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من نشاط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية، والتي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، داعيةً المواطنين إلى توخي الحذر، خاصة أثناء القيادة على الطرق المكشوفة.

