بالفيديو.. بكاء أشرقت ووالدها في الحلقة الأخيرة ببرنامج "The Voice"

كتب : معتز عباس

12:39 ص 22/01/2026
    اشرقت والمطرب ناصيف زيتون
    اشرقت ووالدها خلال أحداث الحلقة الاخيرة من ذا فويس
    اشرقت والمطرب ناصيف زيتون في ذا فويس

كتب - معتز عباس:

شهد الموسم السادس من برنامج "The Voice"، لحظة مؤثرة بين المتسابقة أشرقت أحمد ووالدها، خلال أحداث الحلقة الأخيرة.

وبكت أشرقت بسبب دعم مطربها المطرب ناصيف زيتون، إذا فاجأه أمام الجمهور بعرض مقطع فيديو قديم لها وهي طفلها، أثناء مشاركتها في برنامج ذا فويس كيدز قبل عدة سنوات.

كما تأثر والد المتسابقة أشرقت وبكى أثناء غنائها "وحياتي عندك"، بفضل أداء ابنته فى الغناء، لتتلقى تصفيق حار من اللجنة والجمهور.

أشعلت أشرقت أحمد الحلقة الأخيرة من "ذا فويس"، بأغنية "وحياتي عندك"، للمطربة الراحلة ذكرى.

أسدل الستار على الموسم السادس من برنامج The Voice ، بفوز المتسابقة جودي شاهين من فريق رحمة رياض بلقب أحلى صوت لهذا الموسم.

the voice أشرقت أحمد برنامج ذا فويس كيدز

