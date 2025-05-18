فتاة وراء الجريمة.. أمن بني سويف يكشف غموض واقعة قتل وتقييد رجل داخل سيارته

بني سويف - حمدي سليمان:

نجحت الأجهزة الأمنية ببني سويف في كشف ملابسات العثور على جثة رجل مجهول الهوية، مكبل اليدين وملفوف شريط لاصق حول فمه، داخل سيارته بمنطقة كوم أبوراضي الصناعية أمام عزبة أبو غزالة بمركز الواسطى.

كشفت التحريات المكثفة، بإشراف اللواء محمد الخولي مدير المباحث الجنائية، عن تورط فتاة تدعى "ن. م." (24 عامًا، مقيمة بالقاهرة) وشقيقيها "م. م." (25 عامًا) و"ب. م." (19 عامًا)، بالإضافة إلى والدهم واثنين آخرين من أقاربهم هما "ش. ن." (30 عامًا) و"رجب ن." (25 عامًا).

تبين أن الفتاة استدرجت الضحية بعد تعرفها عليه عبر الإنترنت، بزعم تنظيف منزله، التقوا أمام منطقة الرماية، وقدمت الفتاة عصير مخدر للضحية داخل سيارته، ثم استقل شقيقاها السيارة وتوجهوا به إلى قريتهم بالجيزة، وقاموا بتقييده وسرقة مبلغ 10 آلاف جنيه منه، قبل التخلص من جثته بإلقائها في منطقة صحراوية بالواسطى.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين بعد استئذان النيابة العامة، واعترفوا بارتكاب الجريمة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

اقرأ أيضا

العثور على جثة مجهولة مكبلة اليدين داخل سيارة في بني سويف