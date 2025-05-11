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العثور على جثة مجهولة مكبلة اليدين داخل سيارة في بني سويف

07:05 م الأحد 11 مايو 2025

العثور على جثة مجهولة

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بني سويف – حمدي سليمان:

عثر أهالي بعزبة أبو غزالة التابعة لمركز الواسطى شمالي بني سويف على جثة لرجل مجهول الهوية في العقد الخامس من العمر، داخل سيارة متوقفة قرب منطقة كوم أبو راضي الصناعية.

بحسب التحريات الأولية، تبين أن الجثة كانت مكبلة اليدين وتظهر عليها آثار دماء بالوجه، ما يرجح وجود شبهة جنائية.
وقد تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، فيما حررت الجهات المختصة محضرًا بالواقعة، وتكثف مباحث بني سويف جهودها لتحديد هوية القتيل وكشف ملابسات الحادث.

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