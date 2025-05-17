نجاح أول تشخيص للارتشاح البلوري بالسونار في مستشفى صدر المعمورة

الإسكندرية - محمد البدري:

نجح فريق طبي بمستشفى صدر المعمورة بالإسكندرية، في إجراء أول عينة من الغشاء البلوري باستخدام تقنية السونار (Ultrasound-guided Pleural Biopsy)، وذلك لتشخيص حالة ارتشاح بلوري يُشتبه في ارتباطها بورم رئوي، وهي تقنية متطورة للتشخيص الدقيق.

وقال الدكتور محمد منصور، مدير مستشفى صدر المعمورة، إن الإجراء هو إنجاز طبي جديد يُضاف إلى سجل النجاحات المتصاعدة لوحدة التدخلات الصدرية، حيث تُعد هذه التقنية الطبية المتقدمة بمثابة نقلة نوعية في أساليب تشخيص الأمراض الصدرية، إذ توفر أداة دقيقة للحصول على عينات من الغشاء البلوري دون الحاجة إلى التدخل الجراحي.

وأضاف في تصريح صحفي اليوم السبت، أن تلك التقنية على استخدام جهاز السونار لتحديد موضع السائل المتجمع حول الرئة بدقة، مما يتيح للطبيب استخراج العينة اللازمة للتحليل المرضي.

وأشار إلى أن هذا الأسلوب التشخيصي يعتبر ذو همية بالغة، خاصة في الحالات التي يصعب فيها إجراء الفحوصات الجراحية التقليدية، إذ يُساهم في الكشف المبكر عن طبيعة الارتشاح البلوري وتحديد أسبابه، بما في ذلك احتمالية ارتباطه بأورام رئوية أو حالات مرضية أخرى تتطلب تدخلاً علاجيًا متخصصًا.

وعن تفاصيل الإجراء الطبي، أوضح مدير المستشفى أنه جرى استخلاص العينة وإرسالها إلى معمل الباثولوجي لإجراء التحليلات اللازمة، حيث يُنتظر أن تُسهم النتائج في تحديد طبيعة الحالة المرضية ووضع خطة العلاج المناسبة.

ضم الفريق الطبي: الدكتورة دعاء سعد أخصائية أمراض الصدر، والدكتورة عواطف عصمت، طبيبة أمراض الصدر، تحت إشراف الدكتورة مي صلاح عيسى.

من جانبها أشادت الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بهذا الإنجاز الطبي، مؤكدة أنه يُشكل خطوة هامة نحو تعزيزات الصدرية في توفير وسائل تشخيص متقدمة وغير جراحية.

وأشارت إلى أن هذا التطور يأتي في إطار جهود مستشفى صدر المعمورة لاعتماد أحدث التقنيات الطبية، بما يُساعد في تحسين مستوى التشخيص والعلاج لمرضى الصدر، ويؤكد التزام المستشفى بتقديم خدمات صحية متكاملة وفقًا لأعلى المعايير الطبية.

كما أكدت الدكتورة هالة يوسف، مدير الطب العلاجي، أن هذا النجاح يُعد جزءًا من استراتيجية الوزارة الرامية إلى تطوير الخدمات الصحية داخل المستشفيات التابعة للمديرية، والارتقاء بجودة الرعاية المقدمة للمرضى.