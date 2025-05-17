غرق طالب في الصف الثاني الإعدادي بالغربية

الغربية- مروة شاهين:

نجح فريق الإنقاذ النهري بمحافظة الغربية، في انتشال جثة طالب بالصف الثاني الإعدادي، لقي مصرعه غرقًا أثناء الاستحمام في مياه بحر شبين، بطريق السنطة - الجعفرية، أمام قرية الجعفرية.

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغًا يفيد بغرق شاب في مياه البحر، وتحركت فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث، حيث تم العثور على جثة الطالب "رضا ع. ال."، ونقلها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.