ترامب: أنا ديكتاتور والديكتاتورية مطلوبة أحيانا



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يعتبر نفسه ديكتاتورا، معتبرا أن هذا النمط من الحكم قد يكون مفيدا في بعض الأحيان، تعليقا على خطابه في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

أضاف ترامب في تصريحات نشرت عبر القناة الرسمية للبيت الأبيض على منصة "يوتيوب": "ألقينا خطابا جيدا، وتلقينا إشادات واسعة لا أصدق ذلك عادة ما يقولون إن ترامب ديكتاتور سيئ أنا ديكتاتور نعم، أحيانا يكون الديكتاتور ضروريا، لكنهم في هذه المرة لم يقولوا ذلك".

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن مواقفه تنطلق مما وصفه بـ"المنطق السليم"، مؤكدا أن ما قاله "لا يتعلق بالمحافظين أو الليبراليين أو بأي تصنيف سياسي آخر".

ويأتي هذا التصريح بعد نفي ترامب، خلال أول أيام ولايته الرئاسية، وصف نفسه بالديكتاتور، في تناقض لافت مع تصريحاته الأخيرة، وفقا لروسيا اليوم.