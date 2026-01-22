إعلان

ترامب: أمريكا ستحتفظ بجزء من عائدات بيع النفط الفنزويلي

كتب : مصراوي

01:51 ص 22/01/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستحتفظ بجزء من عائدات بيع النفط الفنزويلي، مؤكدا أن جزءا آخر من العائدات سيُحوَّل إلى فنزويلا.

قال ترامب، في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي"، تعليقا على خطط واشنطن لبيع النفط الفنزويلي: "سنمنح فنزويلا جزءا من العائدات، وسنحتفظ نحن بالجزء الآخر".

وأضاف: "نحن على وفاق تام مع فنزويلا"، مشيرا إلى أن فنزويلا تمتلك احتياطيات هائلة من النفط وغيرها من الموارد الطبيعية.

واعتبرا أن التعاون مع الولايات المتحدة سيعود عليها بمكاسب أكبر، مضيفا: "بالمناسبة، سيجنون معنا أموالا أكثر مما حصلوا عليه خلال الـ 25 عاما الماضية".

ويوم الأربعاء، أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالإنابة ديلسي رودريجيز، أن فنزويلا تلقت 300 من أصل 500 مليون دولار من عائدات بيع نفط بلادها، مشيرة إلى أن الأموال المستلمة ستستخدم لتمويل دخل العمال وحماية قدرتهم الشرائية من التضخم والتقلبات السلبية في سوق الصرف الأجنبي.

ولم تحدد رودريجيز، مصدر الأموال المستلمة أو مسار تصدير عائدات النفط، كما لم تحدد الفترة الزمنية أو الاتفاقيات التي يرتبط بها مبلغ الـ 500 مليون دولار.

وفي وقت سابق، قال ترامب، إن السلطات الانتقالية في فنزويلا ستقوم بتسليم ما بين 30 و50 مليون برميل من النفط إلى الولايات المتحدة.

وأضاف أن النفط الخاضع للعقوبات سيباع بسعر السوق، وأنه سيتولى السيطرة على العائدات الناتجة عنه بهدف الاستفادة منها لصالح فنزويلا والولايات المتحدة.

وحذر ترامب من أن عدم امتثال رودريجيز لمطالبه، قد يؤدي إلى إطلاق عملية عسكرية ثانية داخل البلاد.

من جانبها، أعلنت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة، أن بلادها منفتحة على اتفاقيات الطاقة الدولية القائمة على الاحترام والمنفعة المتبادلة، وفقا لروسيا اليوم.

