مقتل 11 شرطيًا إثر هجوم مرتبط بتنظيم القاعدة في بوركينا فاسو

كتب : مصراوي

01:45 ص 22/01/2026

تنظيم القاعدة

وكالات

قتل 11 شرطيا، في هجوم شنته جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة شرق بوركينا فاسو.

وقال مصدر أمني: "في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد 18 يناير، هاجم عدة مئات من الجهاديين مفرزة بالغا"، وهي منطقة تقع في بلدية ديابانجو بمحافظة جورما في المنطقة الشرقية.

وأضاف: "قتل 7 من عناصر الشرطة في الهجوم، وتوفي 4 آخرون لاحقا متأثرين بجروحهم"، مشيرا إلى أن الحصيلة النهائية بلغت 11 قتيلا، جميعهم من الشرطة.

وقد تبنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، المرتبطة بتنظيم القاعدة، الهجوم في اليوم نفسه.

وأشار مصدر أمني آخر إلى وقوع خسائر ومفقودين، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وتابع: "تم دفن جميع الضحايا في الموقع في بالغا، وفق إجراءات جديدة للقيادة لم تعد تسمح بإعادة الجثث إلى واجادوجو أو غيرها من المدن"، وفقا لسكاي نيوز.

تنظيم القاعدة

