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أب وأم وأطفالهما الأربعة.. 6 مصابين في حادث انقلاب سيارة على صحراوي المنيا

05:18 م السبت 17 مايو 2025

سيارة اسعاف ارشيفية

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المنيا- جمال محمد:

أصيب 6 أشخاص، اليوم السبت، بجروح وكسور متنوعة، إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت بلاغاً يفيد بانقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي، ووقوع عدد من الإصابات.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة، هم: بسام محمود أمد، 40 سنة، وأطفاله التوأم "حور وآسيا"، وآدم، 8 سنوات، وأنس، 5 سنوات، وزوجته " إيمان حسن" ، 29 سنة، جميعهم يقيمون بمحافظة سوهاج.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى صدر المنيا، وتبين إصابتهم بكسور وكدمات متنوعة، وإصابة الأب بغيبوبة تامة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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حادث انقلاب سيارة محافظة المنيا الأجهزة الأمنية مديرية أمن المنيا
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