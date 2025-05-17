"العريس نط في الترعة".. فرح سحالي تحول إلى جنازة بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

كانت الفرحة تظلل أجواء منزل الحاج حسن بينما يستعد الجميع لهذه المناسبة السعيدة بعقد قران الابن الأكبر "أحمد"، كعادة أهل الريف في يوم الحنة الذي يسبق الزفاف، جرى تجهيز الذبائح، ودعوة أهل القرية لوليمة تيمنًا بالعرس، أثناء ذلك كانت القرية على موعد مع حادث مؤلم بوفاة أحد أبنائها بالسكتة القلبية أثناء عمله في أرضه.

تلقى الحاج حسن الخبر فأعطى تعليماته بالاقتصاد في الفرحة، وأتم ليلة الحنة في هدوء مراعاة لمشاعر جيرانه من أهالي المتوفي، كان ما يشغل باله هو الطريقة التي سيمر بها يوم الزفاف وكيف سيتعامل مع الأمر في ظل الظروف التي تمر بها القرية، كان يخطط لأن يقتصر الأمر على حفل عائلي بسيط رغم سابق حجز قاعة لهذه المناسبة".

في يوم الزفاف وبينما كان أحمد يتهيأ لارتداء بدلة الفرح، دار نقاش بينه وبين والده، بعدها انفجر العريس غاضبًا وغادر المنزل، ولحق به شقيقه الأصغر علي في محاولة لتهدئته فما كان منه إلا أن ألقى بنفسه في مياه ترعة المحمودية، ليقفز خلفه شقيقه محاولًا إنقاذه ليلقى الأخير مصرعه غرقًا أثناء ذلك.

لم يتحمل الأب صدمة الخبر فنقل إلى المستشفى في حالة سيئة، وكذلك يرقد العريس عقب إنقاذه، بينما سادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي القرية.

وقال محمد سمير من أهالي القرية: "الأسرة دي معروف عن أهلها الطيبة، الشاب المتوفي علي كان معروف بأخلاقه الحسنة، وكان حافظ كتاب الله وبيشتغل مدرس بالحصة، وأخوه العريس شغال سواق و من صغره شاب بيتحمل المسؤولية، فيه حاجة مش مفهومة حصلت".

لقي شاب مصرعه غرقًا أثناء محاولته إنقاذ شقيقه، الذي ألقى بنفسه في ترعة المحمودية عقب خلاف أسري على خلفية إقامة حفل زفافه بقرية سحالي، التابعة لمركز أبو حمص، في محافظة البحيرة.

تبلغ لمركز شرطة أبوحمص، بغرق شاب يُدعى "علي .ح. خ"، يبلغ 25 عامًا، أثناء محاولته إنقاذ شقيقه الأكبر، انتقلت قوات الإنقاذ النهري والإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى انتشال الجثمان ونقله إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبوحمص المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وكشف شهود العيان أن خلافًا نشب بين الأب والابن الأكبر بعدما قرر عدم إقامة حفل لنجله، والاكتفاء بمراسم عائلية لوجود حالة وفاة حديثة بالقرية، احترامًا لمشاعر أهل المتوفى، إلا أن الشاب رفض طلب والده، وأصر على إقامة الحفل.

وفي لحظة انفعال، ألقى العريس بنفسه في مياه الترعة، ليقفز خلفه شقيقه الأصغر في محاولة لإنقاذه، لكنه غرق في المياه، بينما نجا الأخ الأكبر.

حرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة للوقوف على أسبابها وملابساتها.

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