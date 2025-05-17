"مش هنعملك فرح".. عريس يلقي بنفسه في الترعة وغرق شقيقه أثناء إنقاذه بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

لقي شاب مصرعه غرقًا أثناء محاولته إنقاذ شقيقه، الذي ألقى بنفسه في ترعة المحمودية عقب خلاف أسري على خلفية رفض أسرته إقامة حفل زفافه بقرية سحالي، التابعة لمركز أبو حمص، في محافظة البحيرة.

تبلغ لمركز شرطة أبوحمص، بغرق شاب يُدعى "علي .ح. خ"، يبلغ 25 عامًا، أثناء محاولته إنقاذ شقيقه الأكبر، انتقلت قوات الإنقاذ النهري والإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى انتشال الجثمان ونقله إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبوحمص المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وكشف شهود العيان أن خلافًا نشب بين الأب والابن الأكبر بعدما قرر عدم إقامة حفل زفاف لابنه، والاكتفاء بمراسم عائلية لوجود حالة وفاة حديثة بالقرية، احترامًا لمشاعر أهل المتوفى، إلا أن الشاب رفض طلب والده، وأصر على إقامة الحفل.

وفي لحظة انفعال، ألقى العريس بنفسه في مياه الترعة، ليقفز خلفه شقيقه الأصغر في محاولة لإنقاذه، لكنه غرق في المياه، بينما نجا الأخ الأكبر.

حرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة للوقوف على أسبابها وملابساتها.