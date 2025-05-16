انتشلوا جثمانه بعد 3 أيام.. جنازة حزينة للطفل عبدالرحمن المتوفى غرقًا بالبحيرة - صور

البحيرة - أحمد نصرة:

شيع أهالي مركز كوم حمادة، بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، جثمان الطفل عبدالرحمن، في جنازة حزينة، بعدما لقي مصرعه غرقًا، بمياه قناطر بولين.

ونجحت قوات الإنقاذ النهري، بالتعاون مع عدد من الغواصين المتطوعين، في انتشال جثمان الطفل بعد بحث استمر 3 أيام.

كان الطفل عبدالرحمن بسيوني عمار، 14 عامًا، غرق أثناء استحمامه بمياه قناطر بولين قبل 3 أيام، وظل جثمانه مختفيًا في المياه حتى ظهر اليوم.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق التي صرحت بدفن الجثة عقب توقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة الطب الشرعي.

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