الأوقاف توفر 4 آلاف شنطة غذائية لدعم الأسر الأولى بالرعاية في المنوفية

كتب : أحمد الباهي

01:01 م 11/03/2026
    وصول المساعدات الغذائية لمقر ديوان عام المنوفية
    شنط غذائية ينتظر تسليمها للمحتاجين بالمنوفية

شهد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، استلام 4 آلاف شنطة مواد غذائية مخصصة لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمختلف مراكز ومدن محافظة المنوفية، وذلك بالتعاون مع وزارة الأوقاف المصرية.

دعم غذائي للأسر الأولى بالرعاية

تفقد محافظ المنوفية سيارات المساعدات الغذائية أمام مقر ديوان عام المحافظة، مؤكدًا أهمية استمرار جهود الحماية الاجتماعية وتكثيف المبادرات التي تستهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.

وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدعم الفئات الأولى بالرعاية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

إشادة بدور وزارة الأوقاف

أشاد المحافظ بدور وزارة الأوقاف في المشاركة الفعالة بالمبادرات المجتمعية ودعم الأسر البسيطة، مؤكدًا أن التعاون بين المؤسسات الحكومية يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة للأسر المستحقة.

خطة منظمة للتوزيع

من جانبه أوضح وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة أن عملية استلام وتوزيع المساعدات تتم وفق خطة منظمة لضمان وصولها إلى الأسر المستحقة في مختلف القرى والنجوع، خاصة المناطق الأكثر احتياجًا، بما يحقق الهدف من المبادرة ويعزز جهود التكافل الاجتماعي داخل المجتمع.

