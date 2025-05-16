السيطرة على حريق شب بمحول كهرباء في شبين القناطر

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

سيطرت قوات الحماية المدنية في القليوبية، على حريق شب بمحول كهرباء بقرية نوى في شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

جرى الدفع بسيارة إطفاء وتمت السيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة، بنشوب حريق في محول كهرباء، وجرى الدفع بسيارة إطفاء، وانتقل مسؤولو الكهرباء، وجرى توفير كابينة كهرباء احتياطية وجار توصيل الكهرباء للمواطنين.