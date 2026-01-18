حكم دولي سابق يكشف مفاجأة بشأن هدف السنغال الملغي في مرمى المغرب

أول قرار من اتحاد الكرة بعد خروج منتخب مصر من نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية

أكد الحكم الدولي السابق توفيق السيد، أن قرار الحكم جان جاك ندالا بإلغاء الهدف الذي أحرزه المنتخب السنغالي، في نهاية الشوط الثاني كان قرارا خاطئًا، لعدم وجود أي مخالفة على اللاعب السنغالي.

وقال السيد في تصريحات خاصة لمصراوي: "هدف السنغال الذي تم إحرازه مع نهاية الشوط الثاني أمام المغرب، كان صحيحا ولا يوجد أي مخالفة، كان على الحكم احتساب الهدف".

وأضاف: "كان هناك شد متبادل بين لاعب المغرب ولاعب السنغال، لا يرتقي إلى احتساب خطأ وكان لا بد العودة إلى تقنية الفار، في هذه اللعبة والهدف صحيح بنسبة 100%".

ويلاقي منتخب السنغال حاليا نظيره المنتخب المغربي، في إطار نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب.

وكان منتخب المغرب تأهل إلى نهائي البطولة، بعد الفوز على نيجيريا في نصف النهائي بركلات الترجيح، فيما تأهل منتخب السنغال بعد الفوز على مصر، بنتيجة هدف دون مقابل.

