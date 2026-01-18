مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

برايتون

- -
22:00

بورنموث

الدوري الإسباني

إلتشي

- -
22:00

اشبيلية

الدوري الإيطالي

لاتسيو

- -
21:45

كومو

جميع المباريات

إعلان

حكم دولي سابق يكشف مفاجأة بشأن هدف السنغال الملغي في مرمى المغرب

كتب - يوسف محمد:

11:51 م 18/01/2026 تعديل في 11:57 م
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    هدف السنغال الملغي (3)
  • عرض 12 صورة
    السنغال والمغرب (20) (1)
  • عرض 12 صورة
    السنغال والمغرب (3) (1)
  • عرض 12 صورة
    السنغال والمغرب (2) (1)
  • عرض 12 صورة
    السنغال والمغرب (4) (1)
  • عرض 12 صورة
    السنغال والمغرب (21) (1)
  • عرض 12 صورة
    هدف السنغال الملغي (2)
  • عرض 12 صورة
    هدف السنغال الملغي (4)
  • عرض 12 صورة
    هدف السنغال الملغي (1)
  • عرض 12 صورة
    السنغال والمغرب (7) (1)
  • عرض 12 صورة
    السنغال والمغرب (6) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الحكم الدولي السابق توفيق السيد، أن قرار الحكم جان جاك ندالا بإلغاء الهدف الذي أحرزه المنتخب السنغالي، في نهاية الشوط الثاني كان قرارا خاطئًا، لعدم وجود أي مخالفة على اللاعب السنغالي.

وقال السيد في تصريحات خاصة لمصراوي: "هدف السنغال الذي تم إحرازه مع نهاية الشوط الثاني أمام المغرب، كان صحيحا ولا يوجد أي مخالفة، كان على الحكم احتساب الهدف".

وأضاف: "كان هناك شد متبادل بين لاعب المغرب ولاعب السنغال، لا يرتقي إلى احتساب خطأ وكان لا بد العودة إلى تقنية الفار، في هذه اللعبة والهدف صحيح بنسبة 100%".

ويلاقي منتخب السنغال حاليا نظيره المنتخب المغربي، في إطار نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب.

وكان منتخب المغرب تأهل إلى نهائي البطولة، بعد الفوز على نيجيريا في نصف النهائي بركلات الترجيح، فيما تأهل منتخب السنغال بعد الفوز على مصر، بنتيجة هدف دون مقابل.

أقرأ أيضًا:

فيديو هدف السنغال في منتخب المغرب بمباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية 2055

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

السنغال والمغرب كأس الأمم الأفريقية منتخب السنغال المغرب والسنغال نهائي أمم أفريقيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

محمد إمام مع فريق عمل الكينج: "هنصور في بلد ما تصورش فيها قبل كدا"
زووم

محمد إمام مع فريق عمل الكينج: "هنصور في بلد ما تصورش فيها قبل كدا"
كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هزيمة المغرب في نهائي أمم أفريقيا؟
مصراوي ستوري

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هزيمة المغرب في نهائي أمم أفريقيا؟
لإبعاد قطر وتركيا.. مسؤول إسرائيلي يطالب بتسليم إدارة غزة إلى مصر
شئون عربية و دولية

لإبعاد قطر وتركيا.. مسؤول إسرائيلي يطالب بتسليم إدارة غزة إلى مصر
نشرة منتصف الليل| قمة مصرية أمريكية مرتقبة.. والسكة الحديد تُنهي تعاقدها
أخبار مصر

نشرة منتصف الليل| قمة مصرية أمريكية مرتقبة.. والسكة الحديد تُنهي تعاقدها
"جوزي ضربني بالنار".. سيدة تستغيث وأمن الفيوم يتحرك
حوادث وقضايا

"جوزي ضربني بالنار".. سيدة تستغيث وأمن الفيوم يتحرك

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

هيئة الدواء: لا رسوم أو تراخيص مطلوبة على نشاط التركيبات الصيدلية بوضعها الحالي
* السنغال بطلا لكأس الأمم الأفريقية 2025