مقاتلو العشائر يحررون نساء وأطفالا من سجون قسد في

أظهرت مقاطع فيديو شاركها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عملية تحرير نساء من أحد سجون مدينة الرقة السورية من قِبل مقاتلي العشائر المتعاونين مع الجيش.

وكانت طلائع الجيش السوري وصلت في وقت باكر من يوم أمس الأحد، إلى وسط مدينة الرقة على ضفاف نهر الفرات، بالتزامن مع إحكام سيطرتها على طريق "حلب-الرقة-دير الزور" الاستراتيجي الذي يربط المحافظات الشمالية.

🟢 | فتح سجن النساء في مدينة الرقة وخروجهن بشكل كامل #إنفاذ_السيادة pic.twitter.com/cRoJnDmqjN — مُضَر | Modar (@ivarmm) January 18, 2026

وقع الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء الأحد، اتفاقا شاملا مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، يقضي بالوقف الفوري لإطلاق النار والاندماج الكامل بين الجانبين، بما يشمل تسليم محافظتي دير الزور والرقة وكافة حقول النفط والغاز للحكومة السورية فورا، وطرد عناصر حزب العمال الكردستاني (PKK) غير السوريين.

تحرير نساء مع أطفالهن من سجون مليشيا قسد في الرقة يكشف حجم الانتهاكات.



مليشيات تتاجر بشعارات حماية المرأة، بينما تحتجز النساء والأطفال في سجونها بظروف لا إنسانية.



صمت المجتمع الدولي عن هذه الجرائم والميليشيات مشاركة فيها !!!! https://t.co/7qA6XgweKJ pic.twitter.com/A8L1GBNhXF — PIC | صـور من التـاريخ (@inpic0) January 18, 2026

ووفقا لوكالة "سانا"، ينص الاتفاق على انسحاب تشكيلات "قسد" إلى شرق الفرات تمهيدا لدمج عناصرها بشكل فردي بعد التدقيق الأمني، في وزارتي الدفاع والداخلية مع حفظ رتبهم، وتولي الدولة مسؤولية ملف سجناء "داعش".

وتضمن الاتفاق اعتماد قيادات من "قسد" في مناصب عليا بالدولة، وتعيين محافظ للحسكة بترشيح منهم، مع إصدار المرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026 للاعتراف بالحقوق الثقافية الكردية ومعالجة ملف "مكتومي القيد".

وألزم الاتفاق "قسد" بعدم ضم "فلول النظام البائد" وتسليم قوائمهم، وإخلاء مدينة "عين العرب/كوباني" من السلاح الثقيل، مع استمرار التنسيق مع واشنطن في مكافحة الإرهاب.