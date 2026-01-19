إعلان

فيديو| مقاتلو العشائر يحررون نساء وأطفالا من سجون "قسد" في الرقة السورية

كتب : محمود الطوخي

12:59 ص 19/01/2026

مقاتلو العشائر يحررون نساء وأطفالا من سجون قسد في

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أظهرت مقاطع فيديو شاركها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عملية تحرير نساء من أحد سجون مدينة الرقة السورية من قِبل مقاتلي العشائر المتعاونين مع الجيش.

وكانت طلائع الجيش السوري وصلت في وقت باكر من يوم أمس الأحد، إلى وسط مدينة الرقة على ضفاف نهر الفرات، بالتزامن مع إحكام سيطرتها على طريق "حلب-الرقة-دير الزور" الاستراتيجي الذي يربط المحافظات الشمالية.

وقع الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء الأحد، اتفاقا شاملا مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، يقضي بالوقف الفوري لإطلاق النار والاندماج الكامل بين الجانبين، بما يشمل تسليم محافظتي دير الزور والرقة وكافة حقول النفط والغاز للحكومة السورية فورا، وطرد عناصر حزب العمال الكردستاني (PKK) غير السوريين.

ووفقا لوكالة "سانا"، ينص الاتفاق على انسحاب تشكيلات "قسد" إلى شرق الفرات تمهيدا لدمج عناصرها بشكل فردي بعد التدقيق الأمني، في وزارتي الدفاع والداخلية مع حفظ رتبهم، وتولي الدولة مسؤولية ملف سجناء "داعش".

وتضمن الاتفاق اعتماد قيادات من "قسد" في مناصب عليا بالدولة، وتعيين محافظ للحسكة بترشيح منهم، مع إصدار المرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026 للاعتراف بالحقوق الثقافية الكردية ومعالجة ملف "مكتومي القيد".

وألزم الاتفاق "قسد" بعدم ضم "فلول النظام البائد" وتسليم قوائمهم، وإخلاء مدينة "عين العرب/كوباني" من السلاح الثقيل، مع استمرار التنسيق مع واشنطن في مكافحة الإرهاب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تحرير نساء وأطفالا من سجون قسد مدينة الرقة السورية طلائع الجيش السوري أحمد الشرع قوات سوريا الديمقراطية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف المنطقة الشرقية لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة
شئون عربية و دولية

قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف المنطقة الشرقية لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة
أحمد الجنايني ومنة شلبي يتألقان بصورة رومانسية في حفل Joy Awards 2026
زووم

أحمد الجنايني ومنة شلبي يتألقان بصورة رومانسية في حفل Joy Awards 2026
هيئة الدواء: لا رسوم أو تراخيص مطلوبة على نشاط التركيبات الصيدلية بوضعها
أخبار مصر

هيئة الدواء: لا رسوم أو تراخيص مطلوبة على نشاط التركيبات الصيدلية بوضعها
"جوزي ضربني بالنار".. سيدة تستغيث وأمن الفيوم يتحرك
حوادث وقضايا

"جوزي ضربني بالنار".. سيدة تستغيث وأمن الفيوم يتحرك
عمار علي حسن يسرد 70 حكاية خرافية مصرية في "الأرانب الحجرية"
أخبار مصر

عمار علي حسن يسرد 70 حكاية خرافية مصرية في "الأرانب الحجرية"

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

هيئة الدواء: لا رسوم أو تراخيص مطلوبة على نشاط التركيبات الصيدلية بوضعها الحالي
* السنغال بطلا لكأس الأمم الأفريقية 2025