الاتحاد الأوروبي يعتزم عقد قمة بعد إعلان ترامب عن رسوم جمركية بسبب جرينلاند

كتب : مصراوي

12:02 ص 19/01/2026

قال مسؤول أوروبي، اليوم الأحد، إن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا يعتزم عقد قمة استثنائية عقب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على خلفية النزاع بشأن جرينلاند، مع اعتبار يوم الخميس القادم موعدا محتملا للقمة.
ورغم أن الموعد لم يُحدد بشكل نهائي، فمن الواضح أن القمة ستُعقد.
وذكر كوستا أن مشاوراته مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول التوترات الأخيرة المتعلقة بجرينلاند أظهرت أن فرض رسوم جمركية سيقوض العلاقات عبر الأطلسي ويتعارض مع اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة".

الاتحاد الأوروبي رسوم جمركية جرينلاند

