موقف استثنائي.. لاعب بمنتخب السنغال من أم مغريبة.. من هو؟

كتب- وائل توفيق:

12:33 ص 19/01/2026
شهدت مباراة كأس الأمم الأفريقية 2025 بين المغرب والسنغال، موقفا استثنائيا للاعب منتخب السنغال، إبراهيما مباي، نجم باريس سان جيرمان

ولد اللاعب السنغالي لأب من السنغال، وأم تدعى ياسمين، مغربية الجنسية.

وصرح والده لصحيفة "lesoleil" السنغالية، بأنه فخور لرؤية ابنه يلعب في منتخب السنغال، ووصفه بأنه أمر استثنائي للجميع وأضاف: "إنها المباراة النهائية التي يحلم بها، السنغال والمغرب هما بلدي، لكن لا مجال للمزاج، كلنا نشجع منتخب السنغال، دم ابني مقسم بين البلدين، بلدنا السنغال والمغرب أيضًا، لكنني أفضل فوز السنغال".

وفاز منتخب السنغال على منتخب المغرب بهدف دون في مباراة درامية شهدت أحداثا مثيرة، حيث رفض لاعبو السنغال استكمال المباراة، لكن قائد الفريق ساديو ماني أقنعهم بالعودة.

وسدد إبراهيم دياز ركلة جزاء وتصدى لها ميندي في لحظة فارقة، ربما كانت ستجلب البطولة لمنتخب المغرب.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إبراهيما مباي منتخب السنغال نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 منتخب المغرب والد إبراهيما مباي من هو إبراهيما مباي كأس الأمم الأفريقية

