مأمون فندي: حل أزمة سد النهضة تحتاج لضغط "دبلوماسي اقتصادي أفقي"

أكد مأمون فندي، رئيس مركز الأبحاث في معهد لندن للدراسات الإستراتيجية، أن على مصر أن تتحرك بسرعة لتحويل خطاب الرئيس الأمريكي ترامب الداعم إلى إنجاز عملي في أزمة سد النهضة، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان لتجاوز النهج الثنائي التقليدي مع إثيوبيا.

وقال فندي خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر": "خطاب ترامب للرئيس السيسي هو فتح لك الباب.. الباقي الشغل اللي عليك لتقديم تصورات".

وأضاف أن القوة الحقيقية للضغط على إثيوبيا، التي وصفها بأنها دولة "غارقة في الديون" وتحتاج بشدة للدعم المالي، لا تكمن في التهديدات العسكرية، بل في "الضغط الأفقي" عبر التحالفات الإقليمية.

وتابع فندي: "لو استطعت أن تحرك بشكل أفقي حولك في الإقليم.. تستفيد من العلاقات المصرية السعودية الجيدة، والعلاقات الإماراتية المصرية الجيدة، والعلاقات القطرية المصرية الجيدة.. كل ده يعني لابد من بلورته في صيغة".

وأوضح الخبير الاستراتيجي أن الاستثمارات الكبرى التي تقوم بها هذه الدول في إثيوبيا تمنحها نفوذًا كبيرا، وأن التنسيق العالي المستوى بين القاهرة وهذه العواصم يمكن أن "يضع إثيوبيا في الزاوية" ويجبرها على التفاوض بجدية.

وأشار فندي، إلى أن جوهر المفاوضات الناجحة هو "كيف توصلك لمرحلة يقول فيها الطرف الآخر 'نعم' للاتفاق"، مؤكدًا أن مصر تمتلك الآن كل الأوراق والعلاقات الإقليمية الممتازة اللازمة لتحقيق هذه الغاية، إذا ما أحسنت استغلالها وتقديم رؤية مقنعة للمنفعة المتبادلة.