من هو بابا جاي صاحب هدف تقدم منتخب السنغال على المغرب بنهائي كأس الأمم

أثار الحكم الكونغولي جان جاك ندالا جدلاً واسعاً خلال إدارته لنهائي كأس الأمم الأفريقية، الذي جمع بين منتخبي المغرب والسنغال، بعد احتسابه ركلة جزاء لصالح المنتخب المغربي في الدقيقة 98 من عمر المباراة.

وجاء قرار ندالا باحتساب ركلة الجزاء في توقيت حاسم، وهو ما أدي إلى اعتراضات قوية من لاعبي المنتخب السنغالي والجهاز الفني، لتتصاعد الأزمة بعد ذلك بانسحاب لاعبي السنغال من أرض الملعب في الدقيقة 112، احتجاجاً على القرار التحكيمي.

وتوقفت المباراة لعدة دقائق، قبل أن يتدخل قائد المنتخب السنغالي ساديو ماني، لإقناع زملائه بالعودة إلى أرضية الملعب في الدقيقة 120، ليستأنف اللقاء من جديد.

وفي الوقت القاتل، وتحديداً في الدقيقة 125 أهدر إبراهيم دياز ركلة الجزاء التي كانت كفيلة بحسم اللقب لصالح المغرب، بعدما سدد الكرة بطريقة غريبة في منتصف المرمى، ليتصدى لها الحارس السنغالي إدوارد ميندي ببراعة.

أبرز المعلومات عن حكم مباراة المغرب والسنغال بنهائي كأس أمم أفريقيا

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية أبرز المعلومات عن الحكم جان جاك ندال:

حكم دولي معتمد من فيفا منذ عام 2013

من جمهورية الكونغو الديمقراطية

شارك في كأس أمم أفريقيا للمرة الرابعة

(2019 – 2021 – 2023 – 2025)

أدار مباراة الافتتاح لبطولة أمم أفريقيا 2025

قاد 30 مباراة في دوري أبطال أفريقيا

أدار 17 مباراة في تصفيات كأس أمم أفريقيا