هل نشهد قيام دولة فلسطينية في المستقبل المنظور؟.. مأمون فندي يجيب

أعرب مأمون فندي، رئيس مركز الأبحاث في معهد لندن للدراسات الإستراتيجية، عن تفاؤله بإمكانية قيام دولة فلسطينية في المستقبل المنظور، مشيرًا إلى تطور ملحوظ في الوعي والحنكة لدى جيل القيادات العربية الحالي مقارنة بسابقاته.

وقال فندي خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر": "وارد طبعًا وارد جدًا.. أنا متفائل بأن هناك قيادات عربية أكثر إدراكًا من السابقة وأكثر تعليمًا وحصافة".

وأضاف أن هذا التطور ليس نظريًا فقط، بل يمكن ملاحظته عمليًا في أداء قادة مثل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي وصفه بأنه "شاب وقوي وفاهم"، وقادر على إدارة حوار دبلوماسي "عالي المستوى" مع واشنطن يحقق نتائج في ما يريد دون الخوض فيما لا يريد.

وتطرق فندي إلى الحالة المصرية، مشيرًا إلى أن الأداء قد يكون "أقل من التوقعات" في بعض الأحيان، ولكن "الحد الأدنى من الأداء المصري" ما زال يُظهر قدرة على العمل الجاد.

وشدد فندي على أن الدبلوماسية المصرية التقليدية والعريقة تمتلك كفاءات قادرة على تطوير "ورقة عمل" استراتيجية جامعة للملفات المتشابكة مثل سد النهضة والقرن الأفريقي وفلسطين في إطار عملي واحد.

وأشار إلى ضرورة تجاوز مرحلة طلب الآراء الفردية ووضعها "في مظروف تحت الباب"، والانتقال إلى مرحلة "التنفيذ" عبر فتح حوارات استراتيجية حقيقية و"خناقات فكرية" داخل "الغرف المغلقة" بين الخبراء من أجل صياغة رؤى متكاملة تخدم المصلحة المصرية العليا.