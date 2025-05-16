مصرع مواطن وإصابة 4 آخرين أعلى الطريق الإقليمي

المنوفية- أحمد الباهي:

لقى رجل من قرية ساقية المنقدى التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، مصرعه، مساء اليوم الجمعة، إثر اصطدام تروسيكل بجانب الطريق الإقليمي بمنطقة نزلة وردان في نطاق محافظة الجيزة، كما أصيب في الحادث سيدة وطفلتين توأم.

وكشف مصدر بالقرية لـ"مصراوي"، أن المتوفى يُدعى "صبري.ح" 40 عامًا، سائق تروسيكل، وكانت برفقته زوجته وابنتيه ووالدة زوجته، وأصيب جميع الركاب بإصابات خطيرة نقلوا إلى المستشفيات القريبة، فيما نقلت والدة زوجته إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي بعدما أصيبت بنزيف في المخ.

وتستعد عائلة المتوفي إنهاء تصاريح الدفن تمهيدًا لتشييع جثمانه بمقابر قرية ساقية المنقدى بأشمون.