مصرع 3 وإصابة 20 في انقلاب سيارة عمالة زراعية بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

لقى 3 أشخاص مصرعهم بينهم طفل، فيما أصيب 20 آخرين بينهم 10 أطفال، في حادث انقلاب سيارة عمال زراعيين بمركز الفرافرة في الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول 3 جثث ومصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي.

تبين انقلاب سيارة ربع نقل تقل عمالًا زراعيين بمنطقة الكيلو 5 بطريق "الفرافرة – ديروط" أمام منطقة سهل بركة أسفر عن مصرع كل من: دعاء ابراهيم أحمد، 27 عاما، محمد عبده السيد أحمد، 12 عاما، أبو بكر إبراهيم محمد، 27 عاما.



أُصيب في الحادث 20 شخصًا، من بينهم: محمود أبو زيد عبد الدايم (15 عامًا)، ندى عادل محمد (12 عامًا)، ثرية خضر علي (19 عامًا)، صفاء علي البربري (13 عامًا)، إحسان عبد الفتاح محمد (44 عامًا)، أحمد فاضل عبد الله (28 عامًا)، محمود علاء فرغلي (12 عامًا)، وفاء علاء فرغلي (10 أعوام)، عبد الرحمن أشرف عبد الحفيظ (10 أعوام)، علي أبو زيد عبد الدايم (13 عامًا)، وليد فيزي محمد (28 عامًا)، مصطفى محمود فاضل (23 عامًا)، شحاتة خضر فاضل (23 عامًا)، محمد كمال محمد (17 عامًا)، بسمة عبده سيد (5 أعوام)، ولاء خضر علي (7 أعوام)، خضرة علي محمد (65 عامًا)، عبده أحمد صبري (12 عامًا)، ميرفت رشاد أحمد (27 عامًا)، ومصطفى علاء فرغلي (12 عامًا).

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي وجرى إيداع الجثث بمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي تحت تصرف النيابة العامة فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.