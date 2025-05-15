سفيرة الاتحاد الأوروبي تزور مشروع تطوير سكك حديد أبو قير في الإسكندرية -صور

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

قامت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أنجلينا أيخهورست، اليوم الخميس بزيارة تفقدية لمشروع تطوير خط سكة حديد أبو قير في الإسكندرية، حيث تابعت سير الأعمال الجارية لتحويل الخط إلى مترو حضري يهدف إلى تحسين كفاءة النقل داخل المدينة وتعزيز استدامته.

وخلال الجولة، أكدت أيخهورست أن الاتحاد الأوروبي يحرص على دعم المشروعات التي تسهم في تعزيز التواصل بين المواطنين، مشيرة إلى الدور الحيوي لهذا المشروع في تحسين جودة الحياة اليومية لنحو مليون ونصف شخص من سكان الإسكندرية. كما أعربت عن تقديرها للجهود المبذولة في تنفيذ المشروع، الذي يمثل نقلة نوعية في وسائل النقل العام.

ويستهدف المشروع زيادة سرعة تشغيل الخط ورفع قدرته الاستيعابية، مما يسهم في تشجيع المواطنين على استخدام وسائل نقل آمنة وذات تكلفة مناسبة، ويدعم جهود تحويل الإسكندرية إلى مدينة أكثر استدامة.

ويتم تنفيذ المشروع بتمويل مشترك من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وسط توقعات بأن يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتحسين الظروف المعيشية لأكثر من 6000 موظف وأسرهم، وذلك عبر تعزيز بنية النقل العام وتوفير بيئة عمل أكثر استقرارًا للعاملين في القطاع.