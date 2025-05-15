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مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث على محور أبوتشت بقنا

11:08 ص الخميس 15 مايو 2025

سيارة اسعاف ارشيفية

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قنا- عبدالرحمن القرشي :

لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين، اليوم الخميس، إثر وقوع حادث تصادم سيارة بيجو مع أخرى نقل على محور مركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم سيارتين على محور أبوتشت.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرين، نُقلوا إلى المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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مصرع شخص حادث على محور أبوتشت قنا
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