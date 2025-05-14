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لخدمة القرى.. محافظ المنيا يعلن دخول 8 ميكروباصات جديدة لخطوط ملوي - صور

08:43 م الأربعاء 14 مايو 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    دخول 8 ميكروباصات جديدة لخطوط ملوي
  • عرض 10 صورة
    دخول 8 ميكروباصات جديدة لخطوط ملوي
  • عرض 10 صورة
    دخول 8 ميكروباصات جديدة لخطوط ملوي
  • عرض 10 صورة
    دخول 8 ميكروباصات جديدة لخطوط ملوي
  • عرض 10 صورة
    دخول 8 ميكروباصات جديدة لخطوط ملوي
  • عرض 10 صورة
    دخول 8 ميكروباصات جديدة لخطوط ملوي
  • عرض 10 صورة
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  • عرض 10 صورة
    دخول 8 ميكروباصات جديدة لخطوط ملوي
  • عرض 10 صورة
    دخول 8 ميكروباصات جديدة لخطوط ملوي
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المنيا-جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، عن انضمام 8 سيارات ميكروباص جديدة إلى خطوط السير بقرى مركز ملوي، ضمن مبادرة مجتمعية تهدف إلى دعم وتعزيز منظومة النقل الجماعي بالمناطق الريفية، وتيسير حركة المواطنين اليومية بين القرى والمراكز.

وأكد المحافظ أن هذه المبادرة تأتي في إطار التعاون المثمر بين المجتمع المدني وأجهزة الدولة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية أو التي تعاني من نقص وسائل النقل.

وأشار إلى أن المبادرة تعكس وعياً مجتمعياً متزايداً بأهمية المشاركة الفعالة في دعم خطط الدولة التنموية، كما تمثل نموذجاً يحتذى به في تعزيز مفهوم التنمية المستدامة والشراكة المجتمعية.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بعدد من أصحاب السيارات المشاركة، بحضور حازم الدروي، أحد الداعمين للمبادرة، مؤكدين استمرار جهود المجتمع المدني في تنفيذ مبادرات نوعية تهدف إلى تحسين حياة المواطنين وتلبية احتياجاتهم، خاصة في القرى والمناطق البعيدة.

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اللواء عماد كدواني محافظ المنيا ميكروباصات جديدة لخطوط ملوي تعزيز منظومة النقل الجماعي خطوط السير بقرى مركز ملوي
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