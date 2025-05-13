انقلاب سيارة محملة بالحديد بالطريق الزراعي بالقليوبية (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن :

شهد طريق "القاهرة - إسكندرية" الزراعي اتجاه مدينة بنها بمحافظة القليوبية، انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالحديد دون خسائر بشرية، وعلى الفور دفعت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمعداتها، وجرى تجنيب السيارة وتسيير حركة المرور أمام المواطنين بسهولة ويسر.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة ربع نقل محملة بالحديد أمام مول العابد اتجاه مدينة بنها دون وقوع خسائر بشرية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية لمكان الحادث وجرى الدفع بلودر وتجنيب السيارة وآثار الحادث وعودة الحركة المرورية لطبيعتها وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.