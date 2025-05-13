ارتفاع ضحايا انهيار سقف مسجد تحت الإنشاء في بني سويف إلى جثة و5 مصابين

بني سويف- حمدي سليمان:

ارتفع عدد ضحايا حادث انهيار سقف مسجد تحت الإنشاء، بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، إلى جثة و5 مصابين.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بانهيار سقف مسجد تحت الإنشاء، بمنطقة ابني بيتك بني سليمان، بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، ونقل المصابين إلى المستشفى.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع "محمود.ع.إ",

42 عامًا، و إصابة "حمادة.ع.ح"، 30 عامًا، و"شعبان.ك.ي" 38 عامًا، و"إسلام.أ.م"، 24 عامًا، و"أبو الخير.ر.س"، 24 عامًا، وجميعهم مصابين بكدمات متفرقة، و"رجب .ر.أ"، 52 عامًا، اشتباه كسر بالكتف الأيمن.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة.

بالصور- إصابة 5 أشخاص في انهيار سقف مسجد تحت الإنشاء ببني سويف